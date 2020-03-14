Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий утверждает, что Украина существенно приблизилась к выполнению условий новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом 14 марта сообщил сайт Радио НВ

Сотрудничество с международными финансовыми структурами и в первую очередь с МВФ, позволяет Украине покрывать хронический дефицит бюджета страны. Однако последние визиты представителей МВФ на Украину заканчивались безрезультатно, поскольку украинская власть не могла продемонстрировать успешное выполнение требований Фонда.

Как отметил Олег Чуприй, Украина же уже приняла несколько важных законов.

«Осталось принять один закон. Но он не только о Привате», — приводит слова заместительяглавы Нацбанка Радио НВ.

По его утверждению, речь идет о законе, который не дает возможности возвращения национализированной собственности бывшим владельцам. Чужой против хищника. Ахметов и Коломойский в украинской политике © РИА Новости,

Чуприй особо подчеркнул, что МВФ не требует рынка земли, но настаивает на законе, который не позволит вернуть «ПриватБанк» Игорю Коломойскому. И сейчас нормы этого законопроекта согласовуются с Министерством юстиции — уточнил он.

Кроме того Чурий убежден, что в ситуации мирового финансового кризиса, «не иметь программы с МВФ — это на самом деле совершить самоубийство».