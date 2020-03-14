Как уверяют в авиакомпании, дополнительные рейсы будут выполнены в ближайшие два дня — 15 и 16 марта, до закрытия авиасообщения. Для максимальной загрузки большинство рейсов будет введено в компоновке эконом-класса.
«Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами МАУ, которые будут выполняться до конца суток 16 марта….Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновка салона в полный эконом-класс», — пояснили в авиакомпании.
В руководстве МАУ пояснили, что чартерные рейсы на даты после 16 марта будут выполняться исключительно для возвращения на Украину.
При этом, если граждане Украины не успеют вернуться на родину до 16 марта, когда будет прервано авиасообщение, они должны будут обратиться в ближайшие консульства Украины в странах пребывания.
В этом случае дипломатические представительства будут решать вопрос с организацией возвращения отдельными нерегулярными рейсами.
Ранее, 14 марта украинское правительство на внеочередном заседании приняло решение об экстренной эвакуации украинских граждан из Италии из-за распространения коронавируса.