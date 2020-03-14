Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) намерена организовать дополнительные рейсы до закрытия авиасообщения, для вывоза украинских граждан из стран Евросоюза. Об этом 14 марта на своей странице в соцсети Facebook сообщила авиакомпания МАУ

Как уверяют в авиакомпании, дополнительные рейсы будут выполнены в ближайшие два дня — 15 и 16 марта, до закрытия авиасообщения. Для максимальной загрузки большинство рейсов будет введено в компоновке эконом-класса.

«Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами МАУ, которые будут выполняться до конца суток 16 марта….Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновка салона в полный эконом-класс», — пояснили в авиакомпании.

В руководстве МАУ пояснили, что чартерные рейсы на даты после 16 марта будут выполняться исключительно для возвращения на Украину. Короновирус и Украина: почему Киеву нечего бояться © РИА Новости, Нина Зотина

При этом, если граждане Украины не успеют вернуться на родину до 16 марта, когда будет прервано авиасообщение, они должны будут обратиться в ближайшие консульства Украины в странах пребывания.

В этом случае дипломатические представительства будут решать вопрос с организацией возвращения отдельными нерегулярными рейсами.

Ранее, 14 марта украинское правительство на внеочередном заседании приняло решение об экстренной эвакуации украинских граждан из Италии из-за распространения коронавируса.