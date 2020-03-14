Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании принял решение об экстренной эвакуации граждан Украины из Италии из-за распространения пандемии коронавируса. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба украинского Кабмина

Президент Украины Зеленский 13 марта обратился к украинцам, призвав их в течение трех дней до закрытия авиасообщения вернуться домой. А с 16 марта Украина прекращает авиационное сообщения со странами ЕС. Сегодняшним постановлением правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры организовать экстренную эвакуацию граждан страны из Италии.

«Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, Министерство иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике», — говориться в сообщении пресс-службы Кабмина.

Аваков не исключает более жестких ограничений для украинцев из-за коронавируса © Facebook, Арсен Аваков

Ранее, 13 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) приняли решение о закрытии границы Украины с 16 марта на две недели.