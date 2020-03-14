Президент Украины Зеленский 13 марта обратился к украинцам, призвав их в течение трех дней до закрытия авиасообщения вернуться домой. А с 16 марта Украина прекращает авиационное сообщения со странами ЕС. Сегодняшним постановлением правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры организовать экстренную эвакуацию граждан страны из Италии.
«Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, Министерство иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике», — говориться в сообщении пресс-службы Кабмина.
Кроме того Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолетов, которые будут осуществлять эвакуацию. А Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения ими границы.
Ранее, 13 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) приняли решение о закрытии границы Украины с 16 марта на две недели.