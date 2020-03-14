Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявил, что не исключает ужесточение ограничительных карантинных мер в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом 14 марта он написал на своей странице в соцсети Facebook

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что на Украине Кабмин уже одобрил принятия ряда ограничительных мер. Он уверен, что быстрые и решительные действия позволят сократить смертность от инфекции коронавируса в десятки раз.

«Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче», — написал министр на своей странице в Facebook.

С 12 марта, согласно постановлению украинского правительства и СНБО в стране был введен карантин, который продлится до 3 апреля. На этот период по всей стране будут закрыты детские сады, школы, университеты, не будут работать театры, а также запрещены все массовые мероприятия. В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мать и двоих детей © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

В Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили, что на СНБО обсуждалось планы по введению чрезвычайного положения в стране, однако, такое решение пока принято не было.

Президент Украины Зеленский 13 марта обратился к украинцам, призвав их в течение трех дней до закрытия авиасообщения вернуться домой.