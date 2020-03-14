Из Украины в ЕС незаконно пытались вывезти 50 тысяч респираторных масок, экспорт которых был запрещен постановлением Кабмина в связи с распространением эпидемии коронавируса. Об этом 14 марта сообщил сайт Государственной пограничной службы Украины

В связи с паническими настроениями и ажиотажным спросом на средства индивидуальной защиты во многих странах Евросоюза, незаконный вывоз данной продукции с территории Украины стал одним из самых распространенных видов мошенничества. В этот раз автомобиль с респираторными масками, был обнаружен в пункте пропуска «Ягодин».

«По результатам совместного с таможенниками осмотра автомобиля были обнаружены респираторные маски класса FFP2, которые запрещено для вывоза с территории Украины (в соответствии с постановлением КМУ № 214 от 11.03.2020 года). Общий вес респираторов составляет более 600 кг», — уточнили на сайте Госпогранслужбеы

Короновирус и Украина: почему Киеву нечего бояться © РИА Новости, Нина Зотина

Подобная попытка незаконного вывоза медицинских товаров была предпринята злоумышленниками 13 марта в аэропорту «Борисполь», где правоохранители задержали 1,5 тонны медицинских масок. Маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.