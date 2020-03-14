В связи с паническими настроениями и ажиотажным спросом на средства индивидуальной защиты во многих странах Евросоюза, незаконный вывоз данной продукции с территории Украины стал одним из самых распространенных видов мошенничества. В этот раз автомобиль с респираторными масками, был обнаружен в пункте пропуска «Ягодин».
«По результатам совместного с таможенниками осмотра автомобиля были обнаружены респираторные маски класса FFP2, которые запрещено для вывоза с территории Украины (в соответствии с постановлением КМУ № 214 от 11.03.2020 года). Общий вес респираторов составляет более 600 кг», — уточнили на сайте Госпогранслужбеы
Ранее Кабинет министров Украины на время карантина из-за пандемии коронавируса запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Правительственным постановлением до 1 июня запрещен экспорт медицинских масок, перчаток и защитной одежды.
Подобная попытка незаконного вывоза медицинских товаров была предпринята злоумышленниками 13 марта в аэропорту «Борисполь», где правоохранители задержали 1,5 тонны медицинских масок. Маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.