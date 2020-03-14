Аналитик Альпари Вадим Иосуб полагает, что КУРС доллара может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 марта сообщил сайт РБК-Украина

Мировые финансовые рынки уже долгое лихорадит из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен. Украинская экономика, весьма зависимая от внешнеэкономической конъюнктуры, чутко реагирует на негативные тенденции, что, прежде всего, отражается на курсе национальной валюты.

«Может ли, теоретически, доллар вырасти до 30 гривен? Да, теоретически, может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма», — приводит слова Вадима Иосуба издание.

При этом, аналитик напомнил, что курс доллара определяет рынок, спрос и предложение со стороны населения и предприятий. Гарбарук: По Украине бьет не мировой кризис, а последствия пирамиды ОВГЗ © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

«НБУ своими интервенциями сглаживает лишь чрезмерные колебания курса в отдельные дни, как вверх, так и вниз. Но не НБУ определяет направление движения курса, и то, насколько они будут сильными, это делает рынок, в том числе, и глобальный», — подчеркнул эксперт.

Ранее украинские СМИ сообщали, что курс доллара в обменных пунктах за неделю вырос на 2 гривны и составляет на 14 марта 26,77 гривен за доллар, курс европейской валюты вырос на 1 гривну 83 копейки до 29,80 гривен за евро.

Только за четыре дня с 10 по 13 марта Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $981,60 млн для поддержания курса национальной валюты.