Недавно Киевский горсовет принял решение чествовать на официальном уровне деятелей украинского национализма, повинных в массовых убийствах еврейского населения.
Однако Административный суд по иску юриста Андрея Портнова заблокировал это постановление.
«Мой отец начинал войну на Западном фронте и закончил в Германии. Для меня это свято. Войну выиграли за счет Красной армии, да и Израиль благодаря этой победе был создан», — рассказал Александр Цинкер.
В годы Великой Отечественной войны в Красной Армии служили от 350 до 500 тысяч евреев. Свыше 120 тысяч из них погибли. Более 160 советских евреев были награждены высшей боевой наградой — Звездой Героя Советского Союза.
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