Западная Украина в яростной борьбе с советским наследием и Россией пошла по самому простому пути, сделав героями всех, кто воевал против СССР. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал израильский политолог Александр Цинкер

Чтобы выйти из политического тупика, нужны переговоры — политолог Цинкер из Израиля специально для Украина.ру © Facebook, Александр Цинкер

Однако Административный суд по иску юриста Андрея Портнова заблокировал это постановление.

«Мой отец начинал войну на Западном фронте и закончил в Германии. Для меня это свято. Войну выиграли за счет Красной армии, да и Израиль благодаря этой победе был создан», — рассказал Александр Цинкер.

В годы Великой Отечественной войны в Красной Армии служили от 350 до 500 тысяч евреев. Свыше 120 тысяч из них погибли. Более 160 советских евреев были награждены высшей боевой наградой — Звездой Героя Советского Союза.

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