Правительство Израиля приняло все возможные меры, чтобы защитить граждан страны от коронавируса, паники среди населения нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Цинкер из Тель-Авива

Одной из таких мер стал обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну, что практически свело на нет туристические поездки в Израиль.

«На сегодняшний день система здравоохранения готова, а люди не паникуют, хотя экономические проблемы кругом. Во-первых, перестали на 80% летать наши авиакомпании, потому что некого перевозить. Закрылся один из терминалов, людей отправляют в отпуск за свой счет. То есть экономически мы теряем около миллиарда евро каждый месяц. Но что делать? На то и государство, чтобы тратить деньги на здоровье населения», — рассказал собеседник издания.

Чтобы выйти из политического тупика, нужны переговоры — политолог Цинкер из Израиля специально для Украина.ру © Facebook, Александр Цинкер

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