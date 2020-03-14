Одной из таких мер стал обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну, что практически свело на нет туристические поездки в Израиль.
«На сегодняшний день система здравоохранения готова, а люди не паникуют, хотя экономические проблемы кругом. Во-первых, перестали на 80% летать наши авиакомпании, потому что некого перевозить. Закрылся один из терминалов, людей отправляют в отпуск за свой счет. То есть экономически мы теряем около миллиарда евро каждый месяц. Но что делать? На то и государство, чтобы тратить деньги на здоровье населения», — рассказал собеседник издания.
К вечеру 13 марта количество зараженных коронавирусом в Израиле достигло 143 человек.
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