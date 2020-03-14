В Подольском районе, исторической части города, обновят дорожное покрытие. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает 14 марта Интерфакс-Украина

Киевский городской голова пообещал, что асфальт на Подоле поменяют на массивную брусчатку.

«Ремонтируя старинные улицы, мы будем отказываться от асфальта. Потому что хотим вернуть этим улицам их исторический облик. Например, улица Покровская — одна из старейших в Киеве. Первые воспоминания о ней датированы 15 веком. Тогда она носила название Гнилая… Старинные улицы нашего города должны быть привлекательными для туристов. И, я уверен, киевляне также будут довольны», — рассказал мэр Киева.

УДАР Кличко по националистам. В Киеве началась борьба за местные органы власти © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

После этого работы начнутся и на других улицах Подола. Брусчатку и тротуары здесь выполнят в одном стиле, а также обновят уличное освещение.