Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому на территории республики вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Об этом 14 марта сообщило агентство РИА Новости

Накануне, 13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что, якобы на территории ЛДНР зарегистрированы 12 инфицированных коронавирусом. Власти республик эту информацию опровергли и подчеркнули, что подобные вбросы делаются для оправдания усиления блокады Донбасса.

Между тем руководство ДНР и ЛНР намерено предпринять все необходимые меры для противодействию эпидемии коронавируса.

«В связи с угрозой распространения в Луганской народной республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)… постановляю ввести на территории ЛНР режим повышенной готовности» — говорится в тексте указа главы ЛНР» — приводит распоряжение Леонида Пасечника РИА Новости.

Согласно документу, министерству здравоохранения ЛНР поручено обеспечить нахождение медицинских работников в международных автомобильных пунктах пропуска и во временных пунктах пропуска с целью выявления лиц повышенной температурой тела и направления их в стационар для установления диагноза. А Министерству госбезопасности республики поручено организовать условия для нахождения на пунктах пропуска медицинских работников. Новая блокада Донбасса. Теперь коронавирусная © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Граждане ЛНР, прибывающие из стран-очагов коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней с момента пересечения линии соприкосновения.

Запрещается въезд на территорию Луганской народной республики из Украины лицам не имеющим прописки ЛНР с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний.

Кроме того Леонид Пасечник своим указом запретил до 31 марта 2020 года проведение любых массовых мероприятий с числом участников свыше 50 человек.