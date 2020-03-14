Накануне, 13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что, якобы на территории ЛДНР зарегистрированы 12 инфицированных коронавирусом. Власти республик эту информацию опровергли и подчеркнули, что подобные вбросы делаются для оправдания усиления блокады Донбасса.
Между тем руководство ДНР и ЛНР намерено предпринять все необходимые меры для противодействию эпидемии коронавируса.
«В связи с угрозой распространения в Луганской народной республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)… постановляю ввести на территории ЛНР режим повышенной готовности» — говорится в тексте указа главы ЛНР» — приводит распоряжение Леонида Пасечника РИА Новости.
Согласно документу, министерству здравоохранения ЛНР поручено обеспечить нахождение медицинских работников в международных автомобильных пунктах пропуска и во временных пунктах пропуска с целью выявления лиц повышенной температурой тела и направления их в стационар для установления диагноза. А Министерству госбезопасности республики поручено организовать условия для нахождения на пунктах пропуска медицинских работников.
Граждане ЛНР, прибывающие из стран-очагов коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней с момента пересечения линии соприкосновения.
Запрещается въезд на территорию Луганской народной республики из Украины лицам не имеющим прописки ЛНР с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний.
Кроме того Леонид Пасечник своим указом запретил до 31 марта 2020 года проведение любых массовых мероприятий с числом участников свыше 50 человек.