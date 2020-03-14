В Черновицкой областной госадминистрации подтвердили, что с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы еще три человека. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба облгосадминистрации на своей странице в Facebook

Местные жители, мать и ее двое детей накануне вечером, 13 марта были госпитализированы с повышенной температурой. Все они контактировали с госпитализированных ранее человеком, прибывшим недавно из Италии.

«Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы 3 человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. И имели контакт с лицом, которое вернулось из Италии и госпитализировано накануне с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица», — уточняет пресс-служба Черновицкой ОГА.

Коронавирус и Россия обвалили цены на главный экспортный продукт Украины © РИА Новости, В. Носков | Перейти в фотобанк

Ранее, 13 марта на Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Скончалась 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась в страну из Польши. Всего на Украине официально подтверждено 3 случая заражения коронавирусной инфекцией.