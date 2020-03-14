Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему Украина вынуждена придерживаться Минских договоренностей, и не может в одностороннем порядке отказаться от их выполнения. Об 14 марта сообщил сайт РБК-Украина

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» рассказал, что выход из Минских соглашений может повлечь отмену международных санкций против России. Выполнение Украиной договоренностей по Донбассу лежат в основе санкционных решений США и стран ЕС в отношении России.

«Это единственный документ, который на сегодня существует… Много вопросов к этому документу. Но он сегодня есть, его также поддержал Совет Безопасности. Он лежит в основе санкционной политики наших стран-партнеров. И многие из них очень часто нам говорят: "Если вы хотите выйти из Минска, если вы не собираетесь выполнять Минские договоренности — скажите. Но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат относительно продления санкций», — приводит слова Ермака издание.

Глава офиса президента напомнил, что в этих документах есть четкое условие — что Украина должна согласовать три документа новых законодательных актов с представителями Донбасса. Взлёт «ястребов» и красные линии Зеленского. Как Украина готовится к «Нормандской встрече» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Он уточнил, что в течение шести лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками Трехсторонней контактной группы (ТКГ), но присутствуют на всех переговорах, были люди из «ЛНР» и «ДНР», и официальные лица Украины с ними говорить не собирались и не собираемся.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что 25 марта во время следующей встречи ТКГ в Минске может быть подписано соглашение о создании Консультативного совета с представителями неподконтрольных Украине территорий Донбасса.