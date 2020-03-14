Переписывание истории и приравнивание СССР к гитлеровской Германии становится все более четким и организованным политическим курсом ряда стран. Об этом рассказал глава Московского бюро по правам человека Александр Брод на недавней пресс-конференции

Яков Кедми объяснил, почему на самом деле Запад был против создания Израиля © РИА Новости, Кристина Афанасьева | Перейти в фотобанк

По его мнению, Запад таким образом стремиться поставить Россию в подчиненное положение в мире на основании «заслуженного поражения» в Холодной войне как «тоталитарной державы-агрессора».

И если по своему деструктивному потенциалу Россия-СССР равна нацисткой Германии, тогда допустимо и расширение НАТО на Восток и превращение альянса в глобальную структуру, подменяющую ООН, ОБСЕ, другие международные организации, пояснил Брод.

Правозащитник считает, что подобное искажение истории выгодно для создания и укрепления в массовом сознании европейцев образа врага, а также отвлечение их внимания от внутренних проблем.