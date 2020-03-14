«Происходит вытеснение памяти о Второй Мировой войне мифом о победе коллективного Запада в войне холодной. И как следствие — утверждение о неправомерности занятия Россией места постоянного члена Совбеза ООН», — подчеркнул он.
По его мнению, Запад таким образом стремиться поставить Россию в подчиненное положение в мире на основании «заслуженного поражения» в Холодной войне как «тоталитарной державы-агрессора».
И если по своему деструктивному потенциалу Россия-СССР равна нацисткой Германии, тогда допустимо и расширение НАТО на Восток и превращение альянса в глобальную структуру, подменяющую ООН, ОБСЕ, другие международные организации, пояснил Брод.
Правозащитник считает, что подобное искажение истории выгодно для создания и укрепления в массовом сознании европейцев образа врага, а также отвлечение их внимания от внутренних проблем.