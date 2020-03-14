Предыдущие президенты и олигархи, считает музыкант, сделали свой выбор на якобы молодой и неопытной власти Владимира Зеленского, чтобы потом объявить его в распродаже национального достояния, а самим получить свои бонусы и остаться при этом в тени.
«Поэтому я еще раз повторяю, что мне Зеленского по-человечески жаль. Я ему ни в коем случае не завидую. Потому что он попал как кур в ощип. Скажут: это они голосовали, это ведь вы их выбрали. И круг замкнется», — подчеркнул Быстряков.
Также, по его мнению, вполне правдоподобно выглядит версия о том, будто бы карантин на Украине ввели в целях борьбы с акциями протеста против той же земельной распродажи, дабы под предлогом коронавируса не допустить митингов.