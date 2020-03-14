Предыдущие украинские власти не пытались принять закон о свободной продаже сельскохозяйственных земель, чтобы снять с себя ответственность за это крайне непопулярное решение. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Быстряков: Если бы карантин был при Порошенко, то военного положения не потребовалось бы © Скриншот из видео Украина.ру

«Поэтому я еще раз повторяю, что мне Зеленского по-человечески жаль. Я ему ни в коем случае не завидую. Потому что он попал как кур в ощип. Скажут: это они голосовали, это ведь вы их выбрали. И круг замкнется», — подчеркнул Быстряков.

Также, по его мнению, вполне правдоподобно выглядит версия о том, будто бы карантин на Украине ввели в целях борьбы с акциями протеста против той же земельной распродажи, дабы под предлогом коронавируса не допустить митингов.