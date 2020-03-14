Те представители грузинской диаспоры в РФ, которые видят Грузию только как друга России, не оценивают положительно отношения Грузии с Западом. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Сихарулидзе: На выборах в Грузии будет борьба «патриотической» и «дипломатической» идей

По его мнению, сегодняшний кризис в российско-грузинских отношениях спровоцировали разборки грузинских политических элит, которые не могли поделить власть, а общество не имеет к этому никакого отношения.

Политолог, в частности, отметил, что в Грузии могли бы провести референдум на тему избирательной системы, но политические силы не были уверены в том, что общество этим заинтересуется.

В Грузии все говорят от имени общества, но никто на самом деле на связи с обществом не находится, заключил собеседник издания.