«Для них этот кризис означает, что Запад насильно выталкивает Грузию из российской орбиты. Но лишь маленькая часть людей видит Грузию только в рамках дружбы с Россией. Большая часть нашей диаспоры понимает, что Грузия пытается максимально развиваться», — указал эксперт.
По его мнению, сегодняшний кризис в российско-грузинских отношениях спровоцировали разборки грузинских политических элит, которые не могли поделить власть, а общество не имеет к этому никакого отношения.
Политолог, в частности, отметил, что в Грузии могли бы провести референдум на тему избирательной системы, но политические силы не были уверены в том, что общество этим заинтересуется.
В Грузии все говорят от имени общества, но никто на самом деле на связи с обществом не находится, заключил собеседник издания.