Если президент Украины Владимир Зеленский показательно не накажет националистов, напавших на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо во время презентации «Национальной платформы примирения и единства», государство утратит монополию на насилие. Об этом рассказал журналист Руслан Коцаба в интервью изданию Украина.ру

На землю бросили не Сивохо, а Зеленского - журналист Коцаба

«Иначе это будет прецедент, и, мне кажется, тогда случится беда. Государство, которое теряет монополию на насилие, самоуничтожается», — подчеркнул Коцаба.

По его мнению, если же это нападение показательно «спустят на тормозах», то в Украине будет еще труднее выжить и заниматься объективной журналистикой.

Он добавил, что Украина сегодня находится намного ближе к узурпации власти и диктатуре, чем об этом рассказывают в российских СМИ.