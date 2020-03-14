Эксперт пояснил, что глава государства не имеет право оказывать давление на судебные инстанции, но он должен сделать так, что бы позволить суду использовать все возможности Уголовного кодекса для наказания виновных.
«Иначе это будет прецедент, и, мне кажется, тогда случится беда. Государство, которое теряет монополию на насилие, самоуничтожается», — подчеркнул Коцаба.
По его мнению, если же это нападение показательно «спустят на тормозах», то в Украине будет еще труднее выжить и заниматься объективной журналистикой.
Он добавил, что Украина сегодня находится намного ближе к узурпации власти и диктатуре, чем об этом рассказывают в российских СМИ.