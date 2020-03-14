Ранее киевские власти разорвали договор об аренде земли для строительства новых помещении посольства России.
«Украинское посольство занимает намного более «вкусное» место в центре Москвы, в хорошем здании, в двух шагах от Тверской улицы. Ясно, что потеря здания в Киеве привела бы к аналогичной потере здания украинского посольства в Москве. И дипмиссия Украины могла бы претендовать на место разве что где-то на выселках», — подчеркнул эксперт.
Это решение властей политолог объясняет тем, что в Киеве, несмотря на смену парламента, действует старый горсовет, в котором доминируют националисты, до сих пор занимающиеся переименованием улиц в рамках декоммунизации.
По его мнению, территории действующего российского посольства в Киеве ничего не угрожает, поскольку она защищена дипломатическим статусом.
К тому же накануне этого решения, в ходе встречи замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя администрации президента Украины Андрея Ермака появились явные признаки урегулирования ситуации на Донбассе, заключил Погребинский.