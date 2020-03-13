Печерский суд Киева отправил боевика батальона «Азов» Александра Волкова под круглосуточный домашний арест до 10 мая 2020 года. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщило издание «Страна»

Что стоит за нападением на Сивохо? Момент истины для украинской власти © Страна.ua Сергей Сивохо получил толчок в спину от радикалов на презентации «Национальной платформы примирения и единства». Упавшему Сивохо помогли подняться охранники.

На суде Волков отрицал причастность к нападению, заявив, что лишь срывал плакаты в КВЦ «Парковый», где проходила презентация. Однако, приняв во внимание позицию обвинения, суд вынес решение о заключении азовца под круглосуточный домашний арест до 10 мая.

По словам нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского, Волков причастен и к другому нападению — на депутата Максима Бужанского после эфира на телеканале ZIK.