Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо получил толчок в спину от радикалов на презентации «Национальной платформы примирения и единства». Упавшему Сивохо помогли подняться охранники.
На суде Волков отрицал причастность к нападению, заявив, что лишь срывал плакаты в КВЦ «Парковый», где проходила презентация. Однако, приняв во внимание позицию обвинения, суд вынес решение о заключении азовца под круглосуточный домашний арест до 10 мая.
По словам нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского, Волков причастен и к другому нападению — на депутата Максима Бужанского после эфира на телеканале ZIK.