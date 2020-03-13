Снижение курса рубля и хорошие перспективы будущего урожая пшеницы в РФ остановили рост биржевых цен в Париже, а в США упали майские пшеничные фьючерсы, пишет украинское издание «Агроправда» в пятницу, 13 марта

Трейдеры обеспокоены экономическими последствиями объявленной пандемии короновируса Covid-19, которые невозможно спрогнозировать.

«Биржевые индексы обвалились на 9-16%, а введение карантина во многих странах может привести к банкротству компаний по всему миру», — отмечает издание.

«Коронавирус и альфонс». Названа причина, по которой Лолита не может получить развод © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

После того, как курс рубля снизился на 15%, эксперты ждут резкого роста числа предложений пшеницы из РФ на мировом рынке в ближайшие два месяца.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году украинская металлургическая отрасль, бывшая основным источником валютных поступлений в страну, существенно потеряла в доходах, пропустив на первое место по экспорту зерновые культуры.

По результатам 2018-2019 маркетингового года (МГ) Украина экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 10,5 млн тонн больше, чем в предыдущем.

Теперь перспективы отрасли выглядят далеко не радужными.