Трейдеры обеспокоены экономическими последствиями объявленной пандемии короновируса Covid-19, которые невозможно спрогнозировать.
«Биржевые индексы обвалились на 9-16%, а введение карантина во многих странах может привести к банкротству компаний по всему миру», — отмечает издание.
В США биржевые цены на пшеницу вчера опускались вслед за рынками сои и кукурузы.
После того, как курс рубля снизился на 15%, эксперты ждут резкого роста числа предложений пшеницы из РФ на мировом рынке в ближайшие два месяца.
Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году украинская металлургическая отрасль, бывшая основным источником валютных поступлений в страну, существенно потеряла в доходах, пропустив на первое место по экспорту зерновые культуры.
По результатам 2018-2019 маркетингового года (МГ) Украина экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 10,5 млн тонн больше, чем в предыдущем.
Теперь перспективы отрасли выглядят далеко не радужными.