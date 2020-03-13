Певица Лолита Милявская не может завершить бракоразводный процесс из-за жалобы ее мужа в суд о том, что адвокат звезды недавно вернулся из Италии и должен отбыть карантин в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 13 марта сообщает StarHit

Учите украинский! Звезда «Сватов» насмешила интернет советами по защите от коронавируса © Facebook Анны Кошмал «Поздравляю новую "жертву". Честно, для меня это не сюрприз, я — женщина взрослая, умная», — возмущена Милявская. Из-за жалобы Иванова адвоката певицы Сергея Жорина не допустили к участию в заседании. «Это говорит о том, что он намеренно затягивает процесс, чтобы пропиариться на этом и подзаработать. Не хочет он личного счастья Лолиты… Заседание отменили и перенесли на 27 марта. В общем, коронавирус и альфонс не дали Лолите развестись», — поделился представляющий артистку юрист.