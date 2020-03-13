В пятницу, 13 марта, артистка планировала официально прекратить отношения со своим супругом Дмитрием Ивановым. Несмотря на то, что избранник Лолиты давно ушел из семьи и живет, по ее словам, с другой женщиной, которая его содержит, он не торопится разводиться с певицей.
«Поздравляю новую "жертву". Честно, для меня это не сюрприз, я — женщина взрослая, умная», — возмущена Милявская.
Из-за жалобы Иванова адвоката певицы Сергея Жорина не допустили к участию в заседании.
«Это говорит о том, что он намеренно затягивает процесс, чтобы пропиариться на этом и подзаработать. Не хочет он личного счастья Лолиты… Заседание отменили и перенесли на 27 марта. В общем, коронавирус и альфонс не дали Лолите развестись», — поделился представляющий артистку юрист.