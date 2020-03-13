Актриса сериала «Сваты» Анна Кошмал поделилась с подписчиками памяткой украинского Минздрава по предотвращению заражения коронавирусом. Она опубликовала ее 12 марта в своем Instagram

Поскольку обычно актриса пишет в своих соцсетях по-русски, часть ее поклонников выразили недоумение из-за появления записи на украинском языке.

«Користуйтеся надійними джерелами. Вся достовірна інформація публікується в офіційних каналах комунікації МОЗ України… Бережіть себе і своїх близьких, будьте здорові («Пользуйтесь надежными источниками. Вся достоверная информация публикуется в официальных каналах связи МОЗ Украины… Берегите себя и своих близких, будьте здоровы» — укр.), — написала Кошмал.

Она также привела ссылки на страницы украинского Минздрава в интернете.

«Надо со мной встречаться, я антивирус», «Ой блин Аня, что прям украинка, что ли???? Ну что народ смешить!», «Я говорю только на русском, но все предельно ясно», — реагировали пользователи на пост в Instagram звезды «Сватов».