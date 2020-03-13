«Будут расследованы обстоятельства получения фигурантом 13 млн. от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет. Также следственным путем будут  проверены его транзакции на швейцарские счета офшора из Британских Виргинских островов», — написал Портнов.

Святослав Вакарчук: соло на позорном барабане
Святослав Вакарчук: соло на позорном барабане
© gdb.rferl.org | Перейти в фотобанк
По данным юриста, расследование будет проводиться по ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) доходов в особо крупном размере.

Ранее Портнов рассказал, как Вакарчук скрывал налоги от украинского бюджета, когда выступал за границей, через офшорные компании и швейцарский банк.

 

 