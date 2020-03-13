Государственная фискальная служба зарегистрировала уголовное производство и начала расследование в отношении экс-главы партии «Голос» Святослава Вакарчука. Об этом в пятницу, 13 марта, в своем Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов

«Будут расследованы обстоятельства получения фигурантом 13 млн. от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет. Также следственным путем будут проверены его транзакции на швейцарские счета офшора из Британских Виргинских островов», — написал Портнов.

Святослав Вакарчук: соло на позорном барабане © gdb.rferl.org | gdb.rferl.org | Перейти в фотобанк

Ранее Портнов рассказал, как Вакарчук скрывал налоги от украинского бюджета, когда выступал за границей, через офшорные компании и швейцарский банк.