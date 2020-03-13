«Наш пациент, который не признался в том, что он был в Италии, не вызвал врача на дом, когда у него появились первые симптомы заболевания, продолжал посещать родственников, друзей, ходил на дни рождения, спортивные мероприятия… По этому очагу нам пришлось изолировать порядка 91 человека», — отметила Карабан.
По ее словам, если бы он вовремя обратился за медпомощью, число людей, которые с ним контактировали, было бы меньше.
Карабан также рассказала, что коронавирусом заразился сын этого мужчины.
При этом молодой человек продолжал посещать занятия в вузе и контактировал со своими одногруппниками, передавая вирус.