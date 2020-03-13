Гражданин Белоруссии, скрывший свое пребывание в Италии, где он заразился вирусом COVID-19, поставил под угрозу жизни 91 человека, рассказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава республики Инна Карабан 13 марта. Ее слова приводит РИА Новости

«Наш пациент, который не признался в том, что он был в Италии, не вызвал врача на дом, когда у него появились первые симптомы заболевания, продолжал посещать родственников, друзей, ходил на дни рождения, спортивные мероприятия… По этому очагу нам пришлось изолировать порядка 91 человека», — отметила Карабан.

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Карабан также рассказала, что коронавирусом заразился сын этого мужчины.

При этом молодой человек продолжал посещать занятия в вузе и контактировал со своими одногруппниками, передавая вирус.