На Украине зафиксирована первая смерть инфицированной коронавирусом. Об этом 13 марта сообщает Минздрав в Telegram

«71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным», — говорится в сообщении.

Хроники коронавируса. Новые заболевшие в Белоруссии и на Украине, возможный американский след © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

Для 40-49-летних — соответственно 0,3%; для 50-59-летних — 1,3%; для 60-69-летних — 3,4%, для 70-79-летних — 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.