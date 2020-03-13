«71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. Минздрав отмечает, что умерла женщина, которая находилась в группе риска.
По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.
Для 40-49-летних — соответственно 0,3%; для 50-59-летних — 1,3%; для 60-69-летних — 3,4%, для 70-79-летних — 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.