Одна из партий Литвы предложила ввести санкции в отношении компаний, занимающихся строительством Белорусской АЭС. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщило издание Sputnik Литва

Соответствующую резолюцию инициировала партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы». В случае если она будет принята литовским Сеймом, власти будут добиваться принятия Евросоюзом санкций в отношении оператора Белорусской АЭС — «Росатома», а также других компаний, занимающихся строительством станции.

Сейчас Литва воюет с БелАЭС, потом сама будет пользоваться ее услугами – эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Белоруссия же при участии «Росатома» строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. В связи с этим с самого начала существования проекта Литва выступает категорически против него, обвиняя Минск в «небезопасном строительстве» и заявляя о некой угрозе БелАЭС для балтийской республики.