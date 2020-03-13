Соответствующую резолюцию инициировала партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы». В случае если она будет принята литовским Сеймом, власти будут добиваться принятия Евросоюзом санкций в отношении оператора Белорусской АЭС — «Росатома», а также других компаний, занимающихся строительством станции.
Еще одним требованием партии является выход Литвы из Венской конвенции, поскольку, по мнению инициаторов, ее требования мешают эффективно бороться против БелАЭС, а также требовать компенсации в случае «ядерной аварии».
Белоруссия же при участии «Росатома» строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. В связи с этим с самого начала существования проекта Литва выступает категорически против него, обвиняя Минск в «небезопасном строительстве» и заявляя о некой угрозе БелАЭС для балтийской республики.