Отмечается, что новые заболевшие находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Пермском крае.
За последние две недели они посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны: Италию, Францию, Австрию. Один случай выявили у контактировавшего с ранее заболевшими.
«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — говорится в сообщении.
Все пациенты находятся в инфекционных боксах.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех с половиной тысяч скончались.