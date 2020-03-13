За минувшие сутки в России диагностировали новый коронавирус еще у 11 человек. Об этом 13 марта сообщили РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции

Опасность коронавируса: в России зафиксировали шесть новых случаев заражения © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

За последние две недели они посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны: Италию, Францию, Австрию. Один случай выявили у контактировавшего с ранее заболевшими.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — говорится в сообщении.

Все пациенты находятся в инфекционных боксах.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех с половиной тысяч скончались.