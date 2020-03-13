«Правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Киргизии (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-киргизской государственной границы», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что казахстанцы, находящиеся в РФ, и россияне, которые находятся в Казахстане, могут беспрепятственно возвращаться в родную страну по тому документу, по которому въезжали. Те же правила действуют и для Киргизии.
«По мере ослабления распространения коронавируса COVID-2019 обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-киргизской государственной границы будет восстановлен», — отмечают в МИД.
По данным ВОЗ, в Казахстане зарегистрировали два случая заражения коронавирусом. Оба пациента приехали из Германии.