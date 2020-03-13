Казахстан временно ограничил использование внутренних паспортов для граждан РФ и Казахстана при пересечении границы. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила пресс-служба МИД республики

«Правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Киргизии (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-киргизской государственной границы», — говорится в сообщении.

Коронавирус в Казахстане: первые заболевшие приехали из Германии © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

«По мере ослабления распространения коронавируса COVID-2019 обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-киргизской государственной границы будет восстановлен», — отмечают в МИД.

По данным ВОЗ, в Казахстане зарегистрировали два случая заражения коронавирусом. Оба пациента приехали из Германии.