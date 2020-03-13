Ранее Кабинет министров Украины ввел карантин на территории всей страны из-за коронавируса с 12 марта по 3 апреля. Кроме того, в пятницу, 13 марта, состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), на котором обсуждался вопрос закрытия границ.
Якубин отметил, что может понять действия правительства Дениса Шмыгаля, которое видело реакцию общества на недостаточные действия предыдущего состава Кабмина относительно ситуации с коронавирусом, в связи с чем пытается действовать более решительно.
«При этом меры, которые они применяют, могут сильно ударить по украинской экономике, которая и так, мягко говоря, не в лучшем состоянии и без того сверхзависима от мировой», — подчеркнул эксперт.
Он считает необходимым сохранять баланс «между карантином и коронавирусом», так как сейчас меры против коронавируса, предпринимаемые во всем мире, по мнению Якубина, выглядят «страшнее» самого коронавируса.