Политолог Алексей Якубин рассказал в комментарии изданию Украина.ру 13 марта, к чему могут привести излишне активные действия украинского правительства в вопросе противостояния коронавирусу

У Украины уже возникли проблемы с имитацией экономики. Схемам приходит конец — Ищенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Якубин отметил, что может понять действия правительства Дениса Шмыгаля, которое видело реакцию общества на недостаточные действия предыдущего состава Кабмина относительно ситуации с коронавирусом, в связи с чем пытается действовать более решительно.

«При этом меры, которые они применяют, могут сильно ударить по украинской экономике, которая и так, мягко говоря, не в лучшем состоянии и без того сверхзависима от мировой», — подчеркнул эксперт.

Он считает необходимым сохранять баланс «между карантином и коронавирусом», так как сейчас меры против коронавируса, предпринимаемые во всем мире, по мнению Якубина, выглядят «страшнее» самого коронавируса.