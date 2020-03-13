Нападение радикалов на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо показывает, что на Украине сложился кризис двоевластия. Об этом 13 марта в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

В среду, 11 марта, националисты сбили с ног Сивохо, который презентовал платформу «Национального примирения». «Пытаются нащупать точки соприкосновения». Молчанов о встрече Ермака и Козака в Минске © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский

«Это говорит о том, что Аваков продолжает демонстрировать Зеленскому, что он не первый, но и не второй, что без его воли, позиции ничего решить невозможно. Потому что он контролирует сразу и Нацполицию и Нацкорпус. Он может, как организовать эти беспорядки, так и их купировать. Это серьезный кризис двоевластия. А Зеленскому необходимо определяться, кто главный, или он — голый король», — сказал политолог.

По его словам, без отставки Авакова Зеленский вряд ли сможет добиться мира в Донбассе.