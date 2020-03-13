Нападение на советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо говорит о том, что националисты поняли, что процесс выстраивания диалога между Киевом и Донбассом сдвинулся с мертвой точки. Об этом политолог Алексей Якубин сказал в комментарии изданию Украина.ру 13 марта

Что стоит за нападением на Сивохо? Момент истины для украинской власти © Страна.ua

Якубин напомнил, что презентованная Сивохо диалоговая платформа — это идея президента Украины Владимира Зеленского, о которой он говорил еще на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

«Тот факт, что произошло нападение, — это показатель того, что отдельные влиятельные игроки (я не исключаю, что это представители власти, возможно, тот же [глава МВД Арсен] Аваков) не хотят, чтобы без них решались подобные вопросы. И более того, мне кажется, что факт того, как это произошло, показывает, что эти группы понимают, что процесс пошел», — считает политолог.

Стоит отметить, что после нападения столичная полиция открыла дело и доставила в участок 15 человек. При этом представители «Нацкорпуса» в Киеве передали Службе безопасности Украины (СБУ) заявление о том, что Сивохо совершил госизмену, а в Одессе и Херсоне пикетировали здания Нацполиции.