В то время, продолжил политик, между Украиной и Евросоюзом был введен безвизовый режим, который, по его мнению, представлял собой фактически формулу депортации, поскольку за рубеж выехали все безработные, а из-за эпидемии коронавируса эти люди могут вернуться назад.
«Когда я сказал, что борьба идет за рынки, то и за рынки труда. В Польше сейчас такие конфликты, мол, вы зачем нам нужны. Ведь поляки уже возвращаются из Великобритании. И, безусловно, они вытеснят часть», — пояснил Олейник.
И когда заробитчане вернутся на Украину, подчеркнул экс-депутат, они обязательно сметут действующую власть, поскольку будут заинтересованы в поиске рабочих мест у себя в стране.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.