После госпереворота 2014 года украинская власть смогла фактически сохраниться из-за массового отъезда населения, но сегодня такой сценарий не пройдет. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник 13 марта на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины?». Онлайн ©

«Когда я сказал, что борьба идет за рынки, то и за рынки труда. В Польше сейчас такие конфликты, мол, вы зачем нам нужны. Ведь поляки уже возвращаются из Великобритании. И, безусловно, они вытеснят часть», — пояснил Олейник.

И когда заробитчане вернутся на Украину, подчеркнул экс-депутат, они обязательно сметут действующую власть, поскольку будут заинтересованы в поиске рабочих мест у себя в стране.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.