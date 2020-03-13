Украинский парламент не станет применять санкции к народным депутатам от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», которые ездили в Москву. Об этом 13 марта сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге, который транслировал телеканал «Рада»

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