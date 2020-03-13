«Если мы говорим в рамках работы Верховной Рады Украины — санкций здесь быть не может. Потому что вчера была официальная позиция обнародована на сайте Верховной Рады Украины по поводу того, что в командировку официальную или с предоставлением каких-либо дополнительных полномочий, определением тем или каким-то другим перечнем вопросов, народные депутаты Украины в Российскую Федерацию, также в Думу РФ не направлялись», — сказал он.
Разумков подчеркнул, что никаких дополнительных распоряжений или командировок он не подписывал.
Также он отметил, что депутаты действовали исключительно исходя из своей личной позиции.