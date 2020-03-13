В среду, 11 марта, участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обсудили создание Консультативного совета с участием представителей «нормандского формата», который, по мнению замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, сделает возможным диалог Киева с Донбассом.
По мнению Якубина, Зеленский заинтересован в таком формате, так как подобная площадка, с одной стороны, носит исключительно консультативный характер, а с другой — позволяет выстраивать диалог.
«У Зеленского эту идею считают возможностью выйти из тупика — реализовать домашнее задание первой нормандской встречи, потому что ни закона об амнистии, ни закона о выборах, ни инициации "формулы Штайнмайера" не было», — отметил эксперт.
Он считает, что сейчас Зеленский также преследует цель проведения выборов в Донбассе одновременно с Украиной.