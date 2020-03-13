Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в создании диалоговой площадки с Донбассом, так как видит в этом возможность реализовать достигнутые на нормандском саммите в Париже договоренности. Об этом политолог Алексей Якубин сказал в комментарии изданию Украина.ру 13 марта

Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Дмитрия Козака, сделает возможным диалог Киева с Донбассом.

По мнению Якубина, Зеленский заинтересован в таком формате, так как подобная площадка, с одной стороны, носит исключительно консультативный характер, а с другой — позволяет выстраивать диалог.

«У Зеленского эту идею считают возможностью выйти из тупика — реализовать домашнее задание первой нормандской встречи, потому что ни закона об амнистии, ни закона о выборах, ни инициации "формулы Штайнмайера" не было», — отметил эксперт.

Он считает, что сейчас Зеленский также преследует цель проведения выборов в Донбассе одновременно с Украиной.