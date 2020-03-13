Автобусы с украинцами, которые возвращаются из Италии на родину, не пропускают через границу со Словенией. Об этом 13 марта сообщили Zna Vid в YouTube

Пресс-конференция «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины?». Онлайн ©

По данным пассажиров, перевозчики не дают никаких объяснений. Консульства двух стран пока не могут ничем помочь, нет реакции и от украинской стороны.

Словения закрыла границу с Италией два дня назад из-за пандемии коронавируса.

В стране зарегистрировали уже 34 случая коронавируса, а в Италии количество инфицированных превысило 15 тысяч человек.