Сейчас на итальянско-словенской границе стоят два больших автобуса, в которых находятся 180 пассажиров. Все они едут из Италии. На границе не исключают, что автобусы могут отправить обратно в зону карантина.
По данным пассажиров, перевозчики не дают никаких объяснений. Консульства двух стран пока не могут ничем помочь, нет реакции и от украинской стороны.
Словения закрыла границу с Италией два дня назад из-за пандемии коронавируса.
В стране зарегистрировали уже 34 случая коронавируса, а в Италии количество инфицированных превысило 15 тысяч человек.