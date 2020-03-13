«Из нескольких совершенно независимых друг от друга источников поступает информация, что сейчас Офис президента рассматривает возможность внесения в парламент кандидатом на должность генерального прокурора нынешнего заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова», — сообщил Мосийчук.
Мамедов родился в городе Гянджа в Азербайджанской ССР. После окончания средней школы поступил в Одесский национальный университет имени Мечникова, где до 1996 года изучал специальность «правоведение». С 1997 года все время работал в органах прокуратуры Украины. С 22 августа 2016 года работал прокурором Крыма на Украине. В октябре 2019 года Мамедов был назначен заместителем Рябошапки.