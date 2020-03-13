«Можно проводить самые непопулярные, самые лютые действия: отнимать землю, продавать ее международным корпорациям. Можно делать все, что угодно, и не нарваться на массовые протесты. Потому что люди будут бояться выходить на улицу», — сказал эксперт.
Кроме того, подчеркнул Кочетков, украинские власти могут специально нагнать страху и заявить о том, будто бы за последние двое суток число заболевших достигло миллиона человек, и вызвать настоящую панику.
«Надеюсь, они нас не слышат. Но, тем не менее, такой аспект есть. Все, что связано с этим вирусом, — это все из мира виртуальной реальности и манипуляции человеческим сознанием через СМИ», — заключил политолог.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру