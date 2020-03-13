Поскольку во всем мире царит истерия в связи с коронавирусом, украинские власти сейчас могут проводить самые непопулярные реформы, вроде открытия рынка земли. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков 13 марта на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины?». Онлайн ©

Кроме того, подчеркнул Кочетков, украинские власти могут специально нагнать страху и заявить о том, будто бы за последние двое суток число заболевших достигло миллиона человек, и вызвать настоящую панику.

«Надеюсь, они нас не слышат. Но, тем не менее, такой аспект есть. Все, что связано с этим вирусом, — это все из мира виртуальной реальности и манипуляции человеческим сознанием через СМИ», — заключил политолог.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру