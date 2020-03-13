В пятницу адвокаты Порошенко сообщили ГБР, что их подзащитный находится за границей. По данным источников издания в партии «Европейская солидарность», Порошенко вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте. Пока неизвестно, находится ли он до сих пор в Испании, или полетел куда-то дальше.
«Но точно в Украину он до сих пор не вернулся», — сообщил источник.
По последним официальным данным, более 3 тысяч человек заболели коронавирусом COVID-19 в Испании, 84 из них скончались, 189 выздоровели. В Германии зафиксировано более 2,3 тысячи случаев коронавируса, пять человек скончались.