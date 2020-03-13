Экс-президент Украины и депутат Верховной Рады Петр Порошенко отправился в Испанию с пересадкой в Германии, вместо того чтобы в пятницу явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Об этом 13 марта сообщает «Страна»

Сценарий «Покушение на Гетьмана». Порошенко готовит план своего побега с Украины — СМИ © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Но точно в Украину он до сих пор не вернулся», — сообщил источник.

По последним официальным данным, более 3 тысяч человек заболели коронавирусом COVID-19 в Испании, 84 из них скончались, 189 выздоровели. В Германии зафиксировано более 2,3 тысячи случаев коронавируса, пять человек скончались.