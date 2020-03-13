В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский встанет перед выбором относительно своей позиции по Донбассу. Об этом 13 марта в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

Что стоит за нападением на Сивохо? Момент истины для украинской власти © Страна.ua Сергея Сивохо.

«Для Зеленского через несколько месяцев наступит время "Ч", когда ему необходимо будет определиться: или он будет гнуть свою линию, или он из страха или под внешним воздействием будет продолжать статус-кво: ни войны, ни мира. В ближайшие месяцы будет ясно, действительно ли эти инициативы исходят из желания Зеленского закончить войну, или это промежуточные шаги, направленные на то, чтобы потянуть время», — сказал Молчанов.

Сам Сивохо, которого сбили с ног на презентации платформы по примирению с Донбассом, заявил, что радикалы хотят продолжить войну в Донбассе, чтобы делать бизнес.