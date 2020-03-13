По его словам, на Украине любые, даже робкие, мирные инициативы срываются ультраправыми, как это было во время нападения на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.
«Для Зеленского через несколько месяцев наступит время "Ч", когда ему необходимо будет определиться: или он будет гнуть свою линию, или он из страха или под внешним воздействием будет продолжать статус-кво: ни войны, ни мира. В ближайшие месяцы будет ясно, действительно ли эти инициативы исходят из желания Зеленского закончить войну, или это промежуточные шаги, направленные на то, чтобы потянуть время», — сказал Молчанов.
Сам Сивохо, которого сбили с ног на презентации платформы по примирению с Донбассом, заявил, что радикалы хотят продолжить войну в Донбассе, чтобы делать бизнес.