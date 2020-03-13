«Гражданка Украины преодолела заболевание коронавирусом и была выписана из больницы», — сообщил МИД со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Неаполе.
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Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что всего за пределами территории страны коронавирусом заразились пятеро украинцев. Четверо зараженных находятся в Японии, выздоровевшая женщина — в Неаполе.
⚡ Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні. Про це повідомило Генеральне консульство України у Неаполі.— ⚡Коронавірус у світі — оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 13, 2020