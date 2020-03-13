«Гражданка Украины преодолела заболевание коронавирусом и была выписана из больницы», — сообщил МИД со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Неаполе.

Хроники коронавируса. Новые заболевшие в Белоруссии и на Украине, возможный американский след
Хроники коронавируса. Новые заболевшие в Белоруссии и на Украине, возможный американский след
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
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Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что всего за пределами территории страны коронавирусом заразились пятеро украинцев. Четверо зараженных находятся в Японии, выздоровевшая женщина — в Неаполе.