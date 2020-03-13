Недавняя встреча в Минске главы Офиса президента Андрея Ермака и замруководителя Администрации президента России Дмитрия Козака говорит о том, что стороны пытаются нащупать точки соприкосновения по спорным вопросам. Об этом 13 марта в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

«Любые переговоры лучше молчания. То, что стороны пытаются найти какие-то форматы, — это плюс. Это и формат Козак-Ермак, и предлагаемый формат парламентских ассамблей стран "нормандской четверки". Это говорит о том, что стороны пытаются нащупать точки соприкосновения по тупиковым вещам», — объяснил политолог.

Молчанов добавил, что судьба мирного процесса в Донбассе теперь зависит от готовности президента Украины Владимира Зеленского к реализации Минских соглашений.