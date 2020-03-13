Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил не пропускать на территорию страны жителей ЛНР и ДНР, если у них нет регистрации на территории Украины. Об этом он заявил 13 марта во время выездного заседания Кабмина, передает Интерфакс-Украина

Ранее Аваков заявлял, что в ДНР зафиксированы 12 случаев коронавируса. Никакого подтверждения этой информации он не предоставил.

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«Мы предлагаем режим ограничения для иностранных граждан стопроцентный по пунктам пропуска и предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля», — заявил министр внутренних дел.

Он также отметил, что если у граждан ЛДНР нет регистрации на Украине, то их не пропустят через КПВВ, пока в стране идет карантин.