Ранее Аваков заявлял, что в ДНР зафиксированы 12 случаев коронавируса. Никакого подтверждения этой информации он не предоставил.
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«Мы предлагаем режим ограничения для иностранных граждан стопроцентный по пунктам пропуска и предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля», — заявил министр внутренних дел.
Он также отметил, что если у граждан ЛДНР нет регистрации на Украине, то их не пропустят через КПВВ, пока в стране идет карантин.