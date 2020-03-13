Журналисты утверждают, что пункт о создании Консультативного совета с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Киева, Москвы, Берлина и Парижа «фиксируют субъектность» ДНР и ЛНР.
«Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в документе, который «передал в распоряжение ZN.UA источник в переговорной группе».
Издание возмущено тем, что в Консультативном совете «на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР».
Между тем вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ответил отрицательно на вопрос о том, действительно ли контактная группа договорилась о создании нового органа, в котором будет зафиксирована субъектность неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а РФ выступит гарантом-наблюдателем.
«Такого не было на ТКГ (заседании Трехсторонней контактной группы. — Ред.)», — сказал Резников.
Он отметил, что были приняты другие решения, «не связанные с субъективизацией кого-то или чего-то».