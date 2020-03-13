Украинские пограничники не пропустили российского журналиста в страну и запретили въезд за посещение Крыма на три года. Об этом 13 марта сообщает МВД Украины в Facebook, не называя при этом имени мужчины и издание, в котором он работает

Заслуженного артиста Украины не пустили в Киев © РИА Новости, Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

«Во время разговора он всячески отрицал свое пребывание в Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей. И только во время приведения неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что пограничники запретили россиянину въезд на территорию страны на три года и отправили обратным рейсом в Минск.