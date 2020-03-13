Лукашенко рассказал, какие подозрения в адрес главы МВД Белоруссии не подтвердились
Лукашенко рассказал, какие подозрения в адрес главы МВД Белоруссии не подтвердились
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Отмечается, что молодой человек был госпитализирован вечером 12 марта в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения Кременчуга. Пациент находится в отдельном боксе. Студент вернулся на Украину 5 марта. Он сам обратился к врачам после того, как у него повысилась температура до 39 градусов.

«Подозрение на коронавирус — у студента Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Он посетил Швецию, Финляндию, Эстонию. Вернулся в Украину 5 марта. Вчера у студента внезапно поднялась температура тела до 39 градусов, и он обратился в скорую помощь, чтобы исключить коронавирус. Его немедленно госпитализировали», — говорится в сообщении.

В настоящее время медики ждут результаты его анализов.    