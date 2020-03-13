В Кременчуге Полтавской области с подозрением на коронавирус был госпитализирован студент Кременчугского национального университета. Об этом 13 марта сообщает УНИАН

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«Подозрение на коронавирус — у студента Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Он посетил Швецию, Финляндию, Эстонию. Вернулся в Украину 5 марта. Вчера у студента внезапно поднялась температура тела до 39 градусов, и он обратился в скорую помощь, чтобы исключить коронавирус. Его немедленно госпитализировали», — говорится в сообщении.

В настоящее время медики ждут результаты его анализов.