Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину, по которой его встречу с министром внутренних дел Юрием Караевым откладывали. Слова белорусского лидера приводит РИА Новости 13 марта

Лукашенко отметил, что дата приема Караева с докладом откладывалась, так как «раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе».

Лукашенко выступил против «ненужных телодвижений» из-за коронавируса © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Президент призвал не трактовать его слова как сообщение о победе над коронавирусом.

«Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам», — подчеркнул он.

Караев пояснил, что его отпрыск прилетел из Китая в день объявления о распространении коронавируса в Белоруссии.

«Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может», — поведал министр.