Лукашенко отметил, что дата приема Караева с докладом откладывалась, так как «раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе».
«Оказывается, живой и здоровый», — приводит слова Лукашенко агентство.
Президент призвал не трактовать его слова как сообщение о победе над коронавирусом.
«Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам», — подчеркнул он.
Караев пояснил, что его отпрыск прилетел из Китая в день объявления о распространении коронавируса в Белоруссии.
«Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может», — поведал министр.