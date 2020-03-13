«Как говорил герой одного сериала, то, что мертво, умереть не может. Экономики Украины фактически нет как таковой. И мы это с вами прекрасно знаем», — категоричен политик.
Парламентарий пояснил, что ВВП Украины в 2013 году составлял 183 млрд долларов, в 2015 году он уменьшился в два раза, а к сегодняшнему моменту стал еще меньше.
Новое украинское правительство, продолжил он, столкнулось с огромной дырой в бюджете, для выполнения различных обязательств властям не хватает порядка 640 млн долларов, а международные финансовые организации менее охотно предоставляют Киеву кредиты.
Что касается коронавируса, добавил Белик, то он значительно уменьшит поступления в бюджет от украинских граждан, которые отправляются на заработки в Европу или Россию.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.