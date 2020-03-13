В среду, 11 марта, участники ТКГ в Минске обсудили создание Консультативного совета с участием представителей «нормандского формата», который, по мнению замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, сделает возможным диалог Киева с Донбассом.
По мнению Золотарева, Киев способен поддержать такой формат, так как диалог можно вести «бесконечно долго, по сути заморозив процесс». При этом там понимают, что для Запада конфликт в Донбассе превратился в «надоевшую» проблему, от которой желают поскорее избавиться.
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«И если сейчас Киев в одностороннем порядке выйдет из Минского процесса, многие политики в Берлине и Париже вздохнут с облегчением… Это даст железобетонный повод Франции и Германии начать механизм демонтажа санкций. Поскольку антироссийские санкции привязаны к Минскому процессу», — отметил эксперт.
При этом он считает, что в ближайшее время ожидать новой встречи в «нормандском формате» не стоит.
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