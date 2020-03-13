Подготовка к «Евровидению-2020» в Роттердаме продолжается, несмотря на то что Нидерланды приняли решение запретить публичные собрания более чем 100 человек из-за пандемии коронавируса. Об этом вечером 12 марта рассказал мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в интервью RTV Rijnmond

«Евровидение-2020»: Россию представит «Банана Мэн», а Украину – «Соловейко» © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк словам, о судьбе «Евровидения» станет известно до 6 апреля. Решение будет принято до начала строительства сцены. На данный момент подготовка идет по плану. Все страны-участницы уже представили свои песни.

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«Для меня последний день — это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить, пройдет «Евровидение» или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано», — сказал он.