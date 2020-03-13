В контексте того, что утром в аэропорту Киева арестовали 1,5 т масок контрабанды, которые хотели отправить в ОАЭ и Рим, Зеленский отметил, что украинцы, которые не понимают, что нельзя нарушать законы и наживаться на пандемии коронавируса, должны быть привлечены к ответственности.
«Несмотря на то, что у нас вопрос с коронавирусом, если можно так сказать, по сравнению с другими странами, статистика у нас, тьфу-тьфу-тьфу, извините за суеверие, одна из наилучших. Но мы же должны сделать так, чтобы она не ухудшилась», — заявил он.