Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев поспособствовать тому, чтобы низкая статистика случаев коронавируса в стране оставалась на том же уровне. Об этом 13 марта он сообщил во время выездного заседания Кабмина, которое транслировал Офис президента в Facebook

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