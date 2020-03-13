Праздничный автомотопробег «Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта», в котором примут участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года и члены мотоклуба, должен был пройти 18 марта. У горы Гасфорта пройдет праздничный концерт и «воздушный вальс» парапланов.
«Автомотопробег обязательно состоится. Все планы остаются в силе. Для нас это знаковое и символическое мероприятие. У байкеров короны нет, поэтому и коронавируса не будет. Видите — короны на мне никакой нет, впрочем, любой вирус с нас мигом ветром сдует», — сказал он.
Ранее ряд российских регионов, включая Москву, ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе были отменены фестивали «Крымская весна».