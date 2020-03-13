Несмотря на угрозу распространения коронавируса, праздничный автомотопробег, посвященный шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией, обязательно состоится. Об этом 13 марта в комментарии РИА Новости рассказал лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, более известный как Хирург

Коронавирус в Казахстане: первые заболевшие приехали из Германии © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

«Автомотопробег обязательно состоится. Все планы остаются в силе. Для нас это знаковое и символическое мероприятие. У байкеров короны нет, поэтому и коронавируса не будет. Видите — короны на мне никакой нет, впрочем, любой вирус с нас мигом ветром сдует», — сказал он.

Ранее ряд российских регионов, включая Москву, ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе были отменены фестивали «Крымская весна».